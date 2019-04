[VIDÉO] Pourquoi les journées rallongent-elles?

Ces temps-ci, après un hiver si rude, nous sommes bien heureux de voir le soleil se coucher de plus en plus tard.

Mais vous êtes-vous déjà arrêtés pour savoir pourquoi, année après année, les journées rallongent, et éventuellement raccourcissent?

Le mouvement de la Terre autour du Soleil et l’inclinaison de la Terre à 23,4° sont les grands responsables du changement de la luminosité selon les saisons.

Puisque la Terre tourne autour du Soleil, mais que son inclinaison reste le même à travers cette grande course, les rayons du Soleil frappe notre bout de globe selon un angle qui change un peu à chaque jour.

En été, l’hémisphère nord reçoit les rayons plus directement, puisque le pôle Nord est pour ainsi dire «basculé» vers le Soleil et il n’y a pas de nuit. En hiver, le pôle nord est «basculé» de l’autre côté, et c’est la nuit perpétuelle. Les journées rallongent et racourcissent à mesure que la Terre atteint

Pour visualiser ce phénomène, regardez notre vidéo!