[VIDÉO] P.K. Subban poursuit sa tradition de Noël à Nashville

P.K. Subban a diffusé aujourd'hui sur les réseaux sociaux sa traditionnelle vidéo surprise de Noël, une initiative qu’il avait lancée il y a cinq ans à Montréal et qu’il poursuit depuis son arrivée à Nashville.

Cette année, le défenseur des Predators s’est entouré de participants du Blueline Buddies, un programme qu’il a mis sur pied il y a deux ans pour établir des ponts entre les jeunes défavorisés et les forces policières qui forment une chorale de Noël.

La chorale s’est d’abord rendue au Monroe Carell Jr Children’s Hospital at Vanderbilt, à Nashville, pour animer la journée des enfants malades et leur distribuer des cadeaux. Elle s’est ensuite déplacée de porte en porte pour surprendre les résidents de la ville. Plusieurs personnalités se sont jointes à la chorale, dont l’animateur Ryan Seacrest, ainsi que Filip Forsberg et Roman Josi, coéquipiers de Subban.

«L’idée n’est pas d’attirer les regards sur soi, mais plutôt de les attirer sur les choses importantes», a confié Subban à USA Today.

«Pour certains enfants et certaines familles, Noël n’est pas la meilleure des périodes. Si tu peux aider des enfants à se sentir un peu mieux, alors, tu as fait ta part.»

Répandre l’esprit des Fêtes

Subban a raconté au quotidien américain à quel point il aimait Noël quand il était enfant. C’est d’ailleurs ce qui a inspiré ses initiatives caritatives pendant la période des Fêtes.

«J’adore faire des choses pour les enfants, mais j’aime aussi avoir du plaisir. Et c’est aussi une façon de célébrer mon moment préféré de l’année.»

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal est reconnu pour sa générosité et son implication auprès de la communauté. La cause des enfants malades lui tient particulièrement à cœur. En 2015, il avait d’ailleurs fait un don de 10 millions de dollars à l’Hôpital pour enfants de Montréal.

«J’ai réalisé à un jeune âge que je voulais faire des choses à l’extérieur de ma vie d’athlète professionnel, a dit le joueur de 29 ans. Je voulais redonner aux autres. Tout est parti d’une idée, et les idées doivent venir du cœur.»