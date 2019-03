«Vinland»: un personnage inspirant pour Sébastien Ricard

SAINT-CÉSAIRE – Contrairement à ce qu'on lui a proposé au cours des dernières années à la télé, Sébastien Ricard n'a pas à négocier avec une part d'ombre afin de défendre son plus récent rôle. À son grand bonheur, l'acteur a hérité du Frère Jean, un personnage «inspirant», «lumineux» et «bon» de «Vinland», le nouveau film de Benoît Pilon.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Dédié à la jeunesse

Actuellement en tournage dans un ancien couvent de Saint-Césaire, en Montérégie, le drame d'époque se déroule à la fin des années 1940, avant la période de la Révolution tranquille.

Il raconte l'histoire du Frère Jean, une figure d'autorité dans un collège pour garçons qui parvient à tisser des liens avec eux, mais loin des abus qui ont souvent été rapportés.

Passionné d'archéologie et motivé par les Vikings, l'homme «essaie d'éveiller chez les enfants le désir d'apprendre et la curiosité, ce qui est tellement important chez les jeunes», décrit son interprète. Cela lui amènera toutefois certains problèmes avec ses supérieurs.

Il investit également temps et efforts afin de s'assurer qu'Émile (un premier grand rôle pour Arnaud Vachon), un nouvel élève, n'abandonne pas ses études. «C'est un homme qui est très croyant – la religion est au centre de sa vie –, mais qui appelle les changements que vont vivre le Québec», ajoute Sébastien Ricard.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Le retour de la soutane

Sous les ordres de Benoît Pilon, Fabien Cloutier continue quant à lui d'alterner habilement entre la comédie et le drame, plongeant cette fois dans un univers dicté par la religion pour donner vie au Frère Lucien.

Comme il l'a déjà fait au théâtre, il renfile la soutane afin d'incarner un homme qui n'aime pas faire régner la discipline comme autrefois – en pinçant une oreille ou en donnant une petite tape derrière la tête –, mais qui «est pris dans un cadre», dit-il.

Pas le plus sévère du lot, il est tout de même forcé de suivre la ligne religieuse. «Il ose remettre en question des choses, mais ce n'était pas une bonne époque, pas la bonne place pour essayer de faire ça», avoue l'acteur.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

L'effet «La passion d'Augustine»

Même s'il a cru depuis les débuts au scénario de «Vinland», Benoît Pilon («Iqaluit», «Ce qu'il faut pour vivre») avoue que lui et ses coscénaristes Normand Bergeron et Marc Robitaille ont apprécié le succès de «La passion d'Augustine», autre film québécois axé sur la religion qui a fait courir les foules en 2015.

En plein travail d'écriture depuis deux ans et demi quand ils ont posé les yeux sur le long métrage de Léa Pool, le cinéaste et les coauteurs ont alors eu «le vent dans les voiles».

«Ce n'est pas du tout la même histoire. C'est une autre époque aussi. Les personnages ont des parcours différents. Mais c'est vrai que ç'a été rassurant pour nous de voir qu'il y a vraiment un public pour ça. On était convaincus de notre scénario, mais en même temps, on ne peut pas lire l'avenir et comment ça va être reçu par le public, alors il y avait ce côté-là intéressant pour nous.»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La distribution de «Vinland», attendu quelque part en 2020 et doté d'un budget d'un peu plus de 4 millions $, comprend également Rémy Girard, François Papineau ainsi qu'Émilie Bibeau. La musique du film sera signée Pierre Lapointe.