Voici 20 nouvelles de 2018 que vous avez sûrement oubliées

L’année 2018 a passé aussi vite qu’une météorite dans le ciel de Montréal par un chaud vendredi soir d’été.

En fait, vous ne l’avez probablement pas vue passer...

N’ayez crainte, Le Sac de Chips perpétue sa tradition de recenser les nouvelles qui, sans son apport inestimable à la postérité, seraient tombées dans l’oubli à tout jamais.

Préparez-vous votre boisson des Fêtes favorite et entreprenez avec nous ce spectaculaire voyage dans le temps, à l’époque de naguère jadis autrefois, c’est-à-dire il y a genre 365 jours gros max.

On vous a organisé ça en catégories parce qu’on est comme ça nous, méthodiques.

Catégorie «Les hauts et les bas de nos vedettes, mais surtout leurs bas»

1. En février, quelqu’un a (encore) fait caca sur le terrain de Jean-Philippe Wauthier.

Capture d’écran Instagram

Pauvre Jean-Philippe! On ne souhaite à personne une telle mésaventure... Mais bon, c’était quelques mois avant qu’il ne fasse lui-même ch*er les employés en grève de la SAQ en franchissant leur ligne de piquetage. Deux histoires qui ne sentaient pas bon!

2. Marina Orsini a pris une plonge en bas de la scène pendant un tournage avec Véro.

Plus de peur que de mal pour la belle Marina qui a pris la peine de rassurer ses fans sur Twitter. Ouf! Reste parmi nous Marina.

3. René-Charles Angélil, le fils de vous-savez-qui, a étonné la planète en s’avérant être un rappeur.

RCA a choisi le noble vocable de Big Tip pour faire carrière dans le domaine de la musique de rap. Nous lui souhaitons beaucoup de succès.

4. Bien avant de licher un trophée, Hubert Lenoir se faisait licher le visage par Sarah-Jeanne Labrosse.

Moins connu à l’époque (il n’avait pas encore englouti un Félix au gala de l’ADISQ), Hubert avait toutefois déjà bien compris le pouvoir des langues.

5. Véronique Cloutier s’est mesurée à un obstacle de taille alors qu’elle essayait simplement d’arriver à l’heure au travail.

Instagram @cloutierv

On ne trouve pas les monsieurs si petits que ça, mais on ne va pas partir de controverse pour ça. Une affaire pour se ramasser avec des manifestations de gilets oranges...

Catégorie «YouTubeurs qui ne trippent pas sur le Québec»

6. Premier inscrit dans cette catégorie, le polémiste J.J. McCullough qui a jugé utile de jeter de l’huile sur le feu que constituent les étranges relations qu’entretiennent les locuteurs des deux langues officielles de notre beau grand pays, le Canada.

Pour vous donner un bon aperçu de l’«unité canadienne», on vous suggère d’aller lire les commentaires sous la vidéo sur YouTube.

7. Le deuxième inscrit dans cette catégorie a choisi, lui, de démolir notre bonne vieille Ronde.

Montage Philippe Melbourne Dufour

Mais bon, on lui pardonne parce que selon notre sondage auquel plus de 24 000 personnes ont répondu (QUAND MÊME!), il a raison sur toute la ligne.

Catégorie «Le Sac de Chips mène l’enquête»

8. En février, notre très sérieux Département d’Investigation du Sac de Chips a constaté un lien vraiment étrange entre Les Lavigueur, la vraie histoire et Fugueuse.

Journal de Québec

Ça met en vedette (notamment) des chemises aux étranges motifs, Pierre Verville et Damien Stone.

9. Un de nos collaborateurs a fait du journalisme d’immersion et a cherché l’amour parmi les supporteurs de Donald Trump.

Montage Philippe Melbourne Dufour

Divulgâcheur: il ne l’a pas trouvé, mais ça a fait un bel article quand même.

10. Un autre des membres de notre équipe est devenu ami avec plein de chats au Salon Artistochats.

C’est une passion comme une autre...

11. Nous avons débusqué les tenants et aboutissants d’une rumeur persistante qui concernait notre grand patron.

Twitter Pierre Karl Péladeau

Ouf! Quelle histoire!

12. Grâce à votre participation sur Facebook, nous avons réussi à déterminer qui appelle comment la friandise collante que l’on donne/reçoit à l’Halloween.

Faque la conclusion, c’est que c’est pas clair pantoute.

Catégorie «Regard sur le monde (LOL)»

13. L’homme qui avait les ongles les plus longs au monde les a coupés pour la première fois depuis 66 ans (à notre grand désarroi).

CAPTURE D'ÉCRAN / YOUTUBE GUINNESS WORLD RECORDS

À ce jour, c’est la première (et seule) fois de notre vie où on a pleuré en voyant quelqu’un se couper les ongles.

14. Un autre interminable débat a semé la zizanie sur la toile internationale au mois d’août.

TWITTER / @AGUSTINXALI

Ceux qui disent que c’est une plage sont dans les patates. C’est une porte, OK LÀ!

15. On a couvert, à notre façon, le mouvement social des Gilets jaunes.

CAPTURE D'ÉCRAN / FACEBOOK BIJOUX LA

Cette madame mériterait le titre de «Personnalité de l’année», si on en décernait un. Elle conjugue à la fois humour, auto-dérision, amour inconditionnel et engagement social.

Catégorie «Regard sur le Québec et le Canada (Re-LOL)»

16. En janvier, le fonds Telus a essayé de tweeter en français, et ça très mal passé ça s’est vraiment.

Montage Philippe Melbourne Dufour

Pour ceux qui se le demanderaient, le compte Twitter francophone du fonds Telus est toujours inactif à la suite de cette bourde.

17. En mars, le millionnaire François Lambert nous a expliqué comment faire l’épicerie comme un bon pauvre.

Il fait ici figure d’avant-gardiste parce que quelques mois plus tard, pendant la campagne électorale, les épiceries à 75$ allaient connaître un regain de popularité. Parlez-en à Philippe Couillard...

18. C’est encore arrivé. Un journaliste français a fait un reportage sur le Québec, avec tous les clichés inhérents.

Montage Philippe Melbourne Dufour

En guise de réponse, nous avons concocté un guide à l’intention de nos cousins un peu perdus.

19. Hey! Le pot est légal! Avouez que vous aviez oublié... Voici donc des jeux de mots mettant en vedette le cannabis et vos vedettes préférées.

Montage Philippe Melbourne Dufour

Y'en a pot problème!

20. Et finalement, le 28 novembre dernier à 15h00, les Québécois ont appris lesquels parmi eux seraient les heureux élus qui survivraient en cas de catastrophe.

Heureusement, nous au Sac de Chips, on avait le coeur sur la main et on a partagé l’alerte afin que personne ne soit laissé derrière, que la catastrophe soit de nature naturelle, nucléaire, monstrueuse ou extraterrestre.

Faque c’est pas mal ça que vous aviez oublié cette année...

Ça et la madame de la CAQ lors de la soirée des élections.