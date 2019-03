Voici pourquoi les théories bidon prolifèrent quasi sans restrictions sur les réseaux sociaux

Bien qu’elles militent pour éradiquer les contenus potentiellement dommageables, les plateformes Facebook et YouTube se heurtent à la définition de dangerosité.

Ainsi, des théories de complot ou des désinformations peuvent circuler en toute impunité sur les médias sociaux tant et aussi longtemps qu’elles ne représentent pas un danger.

Des théories bidon sur les attentats 9/11, les ovnis, la disparition du jet de Malasian Airlines, le réchauffement climatique, le yéti, voire les secrets des nombreuses victoires en football des Patriots de Nouvelle-Angleterre, tout cela peut proliférer sans contraintes sur les médias sociaux comme Facebook ou YouTube.

Et malgré leurs moyens technologiques, une théorie conspirationniste n’est bloquée que si elle présente un danger – et quand cela arrive, il est souvent trop tard pour que les plateformes puissent la stopper, comme ce fut le cas récemment avec l’attentat de Christchurch.

Les experts qui se sont penchés sur la question expliquent que les conspirations et autres théories infondées ont toujours existé et su se frayer un chemin dans les médias, et ce depuis au moins un siècle.

Mais pourquoi diable des gens y accordent-ils autant d’attention?

Le manque de contrôle des gens

À la base, la plupart d’entre nous accordent aux événements de la suspicion.

Par exemple, un sondage révèle que plus de la moitié des Américains croient au moins à une conspiration médicale, par exemple que les médecins administreraient des vaccins supposément dangereux pour les enfants.

Pour le spécialiste canadien et docteur en psychologie, Carrie Leonard, de l’université Lethbridge, les croyances erronées, les incompréhensions et autres paranoïas seraient intimement liées au sentiment de manque de contrôle des gens sur plusieurs aspects de leur vie.

Le cycle des conspirations à gauche comme à droite

Les croyances dans les conspirations provoquent également des conséquences politiques.

Aux États-Unis, pendant les années Bush, la gauche américaine était complètement dingue sur les attentats 9/11, Halliburton, Cheney ou Blackwater.

Quand Barack Obama prit le pouvoir, tout cela a disparu comme par enchantement.

Même constat pendant le règne du premier président noir, les théories conspirationnistes ont déferlé à droite du spectre politique.

En d’autres mots, les partisans, d’un bord ou l’autre du spectre politique, échafaudent des conspirations massives quand ils ne sont pas du bon côté du pouvoir.

Les vedettes YouTube des théories conspirationnistes

Cela en est presque un divertissement, sur YouTube, des «documentaires» comme ceux de Shane Dawson attirent pas moins de 30 millions de visionnements!

Au menu, les iPhone enregistreraient secrètement les paroles de leur propriétaire, les populaires émissions pour enfants diffuseraient des messages subliminaux les poussant au suicide ou encore que les récents feux de forêt en Californie auraient été déclenchés par des propriétaires de maison pour collecter les fonds d’assurance ou par l’armée qui aurait testé un type de laser haute puissance, selon les informations recueillies par le New York Times (NYT).

La limite à ne pas franchir

Même si rien de cela n’est fondé, les amateurs, eux, en raffolent!

Cependant, les théories qu’on y diffuse ne sont pas toujours aussi inoffensives comme l’idiotie que la Terre est plate!

Le grand problème des vidéos conspirationnistes sur les médias sociaux survient quand elles représentent un danger.

Par exemple, l’affirmation d’Alex Jones en 2012 que la tuerie à l’école élémentaire Sandy Hook n’était qu’un canular perpétré par un partisan du contrôle des armes à feu.

Une théorie de complot qui a pris une tournure dramatique quand des partisans d’Alex Jones se sont mis à harceler les parents en deuil.

Même dérapage dans le canular du pizzagate pendant l’élection américaine de 2016 quand un partisan extrémiste armé d’un fusil d’assaut a cru qu’il y avait des enfants à secourir dans le sous-sol de la pizzéria supposément dirigée par les démocrates et Hillary Clinton.

Dilemme pour les plateformes, comment enrayer les vagues de désinformation quand elles sont diffusées par de grandes stars suivies par des millions d’abonnés?

YouTube a commencé à ajouter des renvois de Wikipédia sur les pages faisant l’apologie des théories de complot.

La plateforme vidéo a également modifié la façon dont les résultats de recherche sont gérés pour donner la priorité aux sources d’information fiables.

Et dans le cas du site Infowars d’Alex Jones, YouTube et d’autres plateformes l’ont banni, précise le journal new-yorkais.

Selon les spécialistes interviewés par le NYT, ces mesures restent timides pour réduire l’attrait des théories conspirationnistes et autres canulars.

Sur les mille canaux les plus populaires sur YouTube, ces derniers arrivent souvent en tête de liste.

Bref, les solutions pour les éradiquer ne sont pas simples.

Tant qu’on n’aura pas compris toute la profondeur de ces problèmes, les algorithmes les plus sophistiqués ne seront pas suffisants.