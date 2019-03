Voici tes jeux gratuits pour le mois d’avril!

Vous avez un compte Xbox Live Gold ou PlayStation Plus? Tous les mois, Microsoft et Sony vous offrent des «cadeaux»: plusieurs jeux gratuits.

Même s’il faut avoir un compte premium, c’est un service intéressant, car il nous permet de tester des jeux qu’on avait oubliés ou qu’on n’avait pas envie de payer le plein prix.

Si Sony fait comme prévu, les jeux PS3 de ce mois-ci seront les derniers gratuits dans les bundles mensuels, pour les membres PS Plus.

PlayStation Plus

Conan Exiles (PS4)

The Surge (PS4)



Sinon, vous avez jusqu’au 1 avril pour télécharger The Witness et Call of Duty: Modern Warfare (Remastered), les titres gratuits de mars.





Xbox Games with Gold