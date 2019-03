Voici les 15 personnages qui sont morts durant les 7 saisons d’Unité 9 et que vous avez peut-être oubliés

La grande finale d’Unité 9 est prévue pour ce soir, 20h.

En attendant ces moments qui s’annoncent chargés d’émotion, voici un petit rappel des personnages qui sont décédés au cours des sept années de cette série très populaire qui a débuté le 11 septembre 2012.

En voici 15:

Agathe Boisbriand (Mariloup Wolfe)

L’agente Boisbriand, interprétée par Mariloup Wolfe, a été assassinée par la détenue Robertson (Myriam Côté) dans les toilettes de son unité.

Shandy Galarneau (Suzanne Clément et Catherine-Anne Toupin)

Celle qu’on a adoré détester et qu’on a suivie durant les sept saisons d’Unité 9 s’est malheureusement enlevé la vie lors de la dernière saison.

Mariposa Selanes (Sabrina Bégin Tejeda)

Abandonnée par sa mère et intimidée par les autres détenues à qui elle avait promis de fournir des stupéfiants, la détenue Mariposa s’est également enlevé la vie lors de son passage au maximum quelques épisodes avant la fin de la série.

Brittany Sizzla (Ayisha Issa)

La très redoutée Bouba, de qui on avait tout de même fini par découvrir un côté sensible, est décédée de ses blessures après avoir été tirée par l’agent correctionnel Kevin Anctil (Jason Roy-Léveillée). Elle avait auparavant tenté de se protéger en agrippant l’IPL Nancy Prévost qui l’a d’ailleurs suivie dans la mort.

Nancy Prévost (Debbie Lynch-White)

L’agente a également succombé à ses blessures qui ont valu une peine pour homicide involontaire à l’agent Anctil. L’actrice Debbie Lynch-White avait à l’époque adressé un message touchant à ses fans.

Soeur Marie-Gisèle Castonguay

La «Marie-Gi» à qui on a pu découvrir un passé trouble malgré sa vocation de religieuse a également quitté Lietteville les pieds devant, au grand désarroi de la jeune Cameron qui s’était grandement attachée à cette grand-maman d’adoption.

Léa et Sébastien Petit (Frédérique Dufort et Olivier Barrette)

Plusieurs téléspectateurs ont été choqués d’apprendre le décès des deux enfants de Marie Lamontagne dans le tout premier épisode de la 4e saison d’Unité 9. Les deux jeunes ont péri lors d’un accident de voiture.

Depuis, l’auteure Danielle Trottier a expliqué que pour que son héroïne remonte, il fallait qu’elle descende au plus bas.

Élise Beaupré (Micheline Lanctot)

Danielle Trottier avait également pris les téléspectateurs par surprise lorsqu’ils ont découvert que la doyenne des détenues de Lietteville était mourante. Ses adieux ont bouleversé le Québec.

George Sainte-Marie (Paul Doucet)

Malheureusement atteint d'une maladie incurable, l'aumônier Georges est décédé alors qu’il avait déjà quitté ses fonctions à Lietteville depuis quelque temps. Marie Lamontagne était à ses côtés lors de ses derniers moments, les deux étant devenus de bons amis.

Yvon Lamontagne (Pierre Colin)

Rappelez-vous, le père de Marie Lamontagne était au cœur de l’intrigue lors de la première saison d’Unité 9, en 2012. Son décès en a surpris plus d’un.

Serge Biron (Hubert Proulx)

Le frère de Jeanne, qui lui a fait vivre de nombreux moments difficiles, a péri battu en prison durant la dernière saison.

Julie, la fille de Normand Despins (Geneviève Morin-Dupont)

La fille du directeur de Lietteville Normand Despins, qui vivait avec le syndrome de Down, était un personnage attachant, bien que très peu présent dans la série. Peu de détails ont été donnés concernant sa mort, mais elle nous a permis de découvrir un directeur sensible et empathique.

La mère de Macha Vallières

La mère de la détenue Macha Vallières (Hélène Florent) avait finalement accepté de venir visiter sa fille, incarcérée pour pédophilie. Malheureusement, elle a ensuite choisi d’en finir avec sa vie de douleurs psychologique.

Avons-nous oublié des personnages? Si oui, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires.

- Avec la collaboration de Marlie Beaudin