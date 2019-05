Voici où dénicher toutes les marques et collections de vêtements de vos vedettes québécoises favorites

Ces temps-ci, les collaborations entre nos influenceurs et nos marques favorites pullulent, sans publier ceux qui ont leur propre marque!

Pour démêler le tout, nous avons décidé de regrouper toutes les marques et collaborations des vedettes d’ici à un seul endroit.

Gardez l’œil ouvert, certaines ne sont même pas encore dévoilées!

1. La future marque de vêtements de Alex L’Abbée

Elle n’a pas encore de nom, ni de date de sortie, mais Alex L’Abbée a avoué qu’il travaillait sur ce gros projet depuis plus d’un an.

On sait par contre que le tout va sortir à la fin août, et que ce sera des sweats à capuches unisexes inspirés par son tatouage «be different, be you».

2. Hoaka et Bamboo par Elisabeth Rioux

La femme d'affaires a deux compagnies : la première, Hoaka, étant des maillots de bain, et la seconde, Bamboo Underwear, des sous-vêtements.

Les deux marques ne cessent de grandir, et Elisabeth en profite même pour collaborer avec d’autres Québécois, comme ses maillots dessinés par l’artiste montréalaise Pony.

Son copain, Bryan, fait lui aussi partie de Hoaka en tant que designer pour homme.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux annonce deux choses très excitantes à propos de son copain et de Hoaka

3. Nana the Brand par Marina Bastarache

Connue pour son sens du style impeccable, Marina va sortir sa première collection de vêtements le 3 juin 2019 en exclusivité chez Simons.

4. Cindy Cournoyer pour Le Manoir

Cindy s'est associée au salon-boutique Le Manoir pour concocter une collection de vêtements inspirée des années 2000.

5. Womance par Andréanne Marquis

Cette boutique en ligne, fondée par Andréanne Marquis en 2015, regroupe les trouvailles de cette dernière, ainsi que celles de son équipe.

6. POP Underwear par Jessika Dénommée

Celle qu'on a connue dans OD Grèce a lancé sa marque de sous-vêtements avec des motifs colorés.

7. Claudia Tihan pour Salty Bikini et Le Manoir

L'influenceuse a créé quatre modèles de maillots Salty Bikini pour Le Manoir qui commence à devenir la boutique de référence pour les mini-collections avec des vedettes!

Claudia X Salty X Le Manoir sera disponible dès le 2 juin 2019.

8. Maripier Morin pour Blush

L'animatrice et actrice a concocté une ligne de lingerie pour la marque Blush à son image et très jolie!

9. Mariepier Morin pour Bon Look

La collection de Maripier est la plus récente pour BonLook, une compagnie de lunettes qui s'est aussi associée par le passé à Andréanne Marquis, Sarah-Jeanne Labrosse, Liz Plank et Coeur de Pirate.

10. Sarah-Jeanne Labrosse pour Treasure Box et Le Manoir

Parlant de Sarah-Jeanne, elle prépare une collection de bijoux Treasure Box qui devrait être disponible dès le 19 juin 2019!

11. Rise par Marc Fitt

Marc et sa copine Cath Bastien sont probablement les influenceurs fitness les plus connus au Québec et la compagnie de Marc, Rise, est tout aussi populaire.

