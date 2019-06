Votre téléphone bogue ou ralentit? Ces trucs pourraient vous aider!

Ordinateurs ou téléphones mobiles, nos appareils numériques font davantage de stockage que de déstockage. Ce qui est particulièrement le cas des seconds, et comme leur capacité est vite atteinte, un bon nettoyage en profondeur s’impose.

En cette ère de stockage quasi infini, les applications, les photos et vidéos et les données en général finissent par occuper les derniers mégaoctets encore libres dans la mémoire interne de vos téléphones intelligents ou tablettes.

Résultat, votre appareil ralentit, devient bogué.

La première chose à faire, et c’est la plus efficace, consiste à supprimer des applications inutilisées ou négligées.

À cette fin, les deux géants nous aident dans ce nettoyage.

Sur le système iOS d’Apple

Allez à l’application Réglages

> Général

> Stockage iPhone.

Sur Android de Google

Ouvrez l’application Play Store

Tapez l’icône 3 barres dans le coin supérieur gauche

Tapez Mes applications et mes jeux,

Puis sur Applications installées

Classez-les ensuite par Dernière utilisation.

Dans les deux cas, supprimez celles que vous n’utilisez jamais ou qui n’ont pas été utilisées depuis des mois.

Apple vous donne deux options: «Désinstaller l’app» pour conserver les données en vue d’une éventuelle réinstallation ou «Supprimer l’app» pour tout effacer.

Réorganiser vos fenêtres

Avec l’accumulation d’applications, le désordre s’installe dans les fenêtres de vos téléphones.

Déplacez les moins utiles sur la dernière fenêtre et concentrez les plus utilisées sur la première. Il sera ainsi plus facile d’aller directement à celle désirée.

Autre option rapide pour tout laisser en désordre: le menu Recherche.

Sur iPhone

Balayez l’écran de haut en bas, tapez des lettres de l’appli recherchée et ouvrez-la dès qu’elle apparaît dans les choix.

Cela fonctionne sans même écrire les premières lettres. Par ex: «chevr...» vous donnera l’appli myChevrolet.

Sur Android

Balayez l’écran de bas en haut pour faire apparaître la fenêtre et la zone de saisie, puis tapez les premières lettres.

Parce que tout est indexé dans nos systèmes informatiques et mobiles, cette méthode est vraiment efficace pour trouver tout ce qu’on veut, peu importe le format.

Libérer davantage de stockage automatiquement

Vos messages contiennent souvent des images, voire des vidéos, qui occupent plusieurs mégaoctets, peut-être même un ou deux gigaoctets sur votre appareil.

Sur iOS

Allez dans Réglages

> Messages

> Garder les messages.

De là, déterminez la durée de conservation de ces derniers avant leur suppression automatique (30 jours, 1 an ou les conserver indéfiniment).

Pour ne conserver que les messages tout en supprimant les fichiers joints, allez dans...

Réglages

> Général

> Stockage iPhone

descendez jusqu’à Messages.

Dans la nouvelle fenêtre, vous trouverez les fichiers annexés aux messages qui occupent de l’espace.

Supprimez tout ce qui vous semble superflu.

Sur Android

Android ne possède pas pareille fonction, pour cela le nettoyage s’effectue message par message.

Dans un cas comme dans l’autre, ce sont les photos haute résolution et les vidéos qui occupent le plus d’espace.

Concentrez-vous donc sur ces dernières.

Archiver ses photos

Avec les générations successives, les téléphones intelligents sont devenus de véritables appareils-photo.

Et, avec eux, est venue la tentation d’en prendre des tonnes.

Pour faire de la place, transférez-les sur votre ordinateur Apple avec le logiciel Photos (macOS), en ligne avec Google Photos ou n’importe quelle autre méthode de transfert.

Du moment qu’une copie des photos est créée, vous pouvez les supprimer du téléphone ou de la tablette.