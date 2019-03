Votre téléphone portable pourrait vous sauver la vie. Voici comment...

Intégrées dans le système d’exploitation de nos téléphones intelligents, les fonctions d’urgence méritent deux ou trois petites minutes à configurer.

De cette façon, un appel de détresse pourra être fait en même temps que votre position géographique.

Sur les iPhone (iOS)

Apple offre un système d’urgence SOS qui permet d’effectuer un appel rapide au 911 et d’alerter une ou plusieurs personnes prédéfinies dans vos contacts d’urgence.

Pour cela:

1. Ouvrez l’application Santé

2. Appuyez sur l’onglet Fiche médicale au bas de l’écran

3. Toucher l’option Modifier dans le coin supérieur droit pour compléter votre fiche

4. Sous Contacts d’urgence, touchez pour ajouter un contact d’urgence et la relation

5. Touchez Terminé pour enregistrer vos modifications.Ensuite, faites un saut dans l’appli Réglages pour ouvrir la fonction Urgence SOS.

Activez l’appel automatique. Vous verrez à cet endroit le ou les contacts d’urgence choisis dans l’appli Santé ainsi que la manière rapide d’appeler les services d’urgence.

Comment faire un appel d’urgence

Sur un iPhone 7 comme le mien et les modèles antérieurs, il faut appuyer rapidement à cinq reprises sur le bouton latéral (ou supérieur).

Aussitôt après, le curseur Appel d’urgence va s’afficher. Faites glisser ce dernier pour contacter les services d’urgence.

Après cet appel, votre iPhone envoie un message texte contenant votre position actuelle à vos contacts d’urgence.

Sur les modèles iPhone 8 et plus récents, cet appel s’effectue en maintenant enfoncés le bouton latéral et l’un des boutons de volume.

Sur la montre Apple Watch, il faut appuyer de façon prolongée sur le bouton latéral jusqu’à ce que le curseur SOS apparaisse.

Faites-le glisser.

Cela dit, votre iPhone doit se trouver à proximité.

Dans le cas contraire, l’Apple Watch doit être connectée à un réseau WiFi.

Comme les iPhone, les montres Apple Watch cellulaires peuvent utiliser la connexion réseau de données mobiles.

Sur les Android

Sur les modèles Android, la procédure peut varier en fonction du type d’appareil et de la version système. En général, cela ressemble à ceci :

Ouvrez l’écran verrouillé de votre téléphone

Cherchez et appuyez le mot Urgence au bas de l’écran

Choisissez Informations d’urgence, puis appuyez sur l’icône crayon; on vous demandera d’inscrire votre NIP ou de tracer votre schéma de verrouillage

À la fenêtre d’Informations d’urgence, vous pourrez inscrire vos informations personnelles (type sanguin, etc.) et les ajouter les personnes à prévenir.

Une appli dédiée signée Google

Vous pouvez également télécharger l’appli Contacts de confiance de Google compatible iOS et Android pour «autoriser vos parents, les membres de votre famille ou vos enfants à vous retrouver en cas d’urgence».

Très simple, vous verrez, cette petite configuration prend moins de temps à faire qu’à lire!