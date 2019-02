Vous pouvez maintenant commander un masque à l’effigie de votre animal de compagnie

Rêvez-vous de vous rapprocher encore davantage de votre animal de compagnie? Voilà votre chance: on conçoit depuis peu au Japon des masques hyperréalistes sur mesure à l’effigie de votre ami à poils.

Réalisées par la firme créative Shindo Rinka et le studio de modelage 91, ces créations pour le moins particulières visent à reproduire les moindres détails de la tête de votre chat, chien ou autre afin que vous puissiez, pour une raison qui nous échappe encore, lui ressembler le plus fidèlement possible.

Photo courtoisie PR Times

Dans un communiqué de presse émis par les artistes, on peut lire que tous les masques de la série intitulée «ma famille» sont réalisés à la main, à partir d’une photo de votre animal de compagnie.

Photo courtoisie PR Times

Photo courtoisie PR Times

Il faudra toutefois casser votre cochon pour vous procurer l’une de ces merveilles (?), qui se détaillent à 300 000 ¥ avant taxes, soit près de 3 545 $ canadiens!

On précise d’ailleurs que les concepteurs se réservent le droit de refuser certains animaux...

Lesquels? C’est un mystère!