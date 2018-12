Voyage dans l’espace: une adaptation complexe pour les astronautes

L’astronaute canadien David Saint-Jacques et ses deux collègues qui se sont envolés pour l’espace lundi matin depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, devront composer avec une adaptation complexe une fois à bord de la Station spatiale internationale.

«Dans les premières heures, vous avez tendance à avoir la nausée. Vous faites très attention pour bouger le moins possible, surtout la tête, pour que l’organisme s’adapte, explique le journaliste scientifique Claude Lafleur. Après ça, vous avez des problèmes d’orientation parce qu’il n’y a plus de haut, plus de bas, vous êtes en apesanteur. Il faut s’adapter à l’environnement.»

M. Lafleur explique aussi que l’organisme des astronautes doit s’adapter au fait que le sang a tendance à s’accumuler dans la tête plutôt que de circuler librement comme il le fait sur Terre.

Réussir la «collision» parfaite

Avant d’en arriver là, les deux hommes et la femme devront tout d’abord s’amarrer à la Station spatiale; une manœuvre pour laquelle David Saint-Jacques se pratique depuis deux ans, mais qui est quand même délicate.

«Vous avez une station spatiale qui pèse 250 tonnes et vous avez un vaisseau de huit tonnes qui vont entrer en collision. Il faut que la collision soit suffisamment violente pour que les deux s’accrochent l’un à l’autre, mais pas trop», explique Claude Lafleur.

«On va vraiment très graduellement, on ajuste nos vitesses pour arriver exactement à faire la collision dont on a besoin. [...] On sait exactement ce qu’il faut faire, mais il faut toujours parfaitement le réussir. On n’a pas le droit à l’échec parce que ça pourrait être une collision fatale», ajoute le journaliste scientifique.

Une personne «exceptionnelle»

Claude Lafleur ne tarit pas d’éloges quant à celui qui a été recruté en 2009 par l’Agence spatiale canadienne et qui est le troisième astronaute québécois à aller dans l’espace.

«David Saint-Jacques, c’est quelqu’un d’exceptionnel, même en tant qu’astronaute. Quand vous comparez les autres astronautes, c’est quelqu’un d’immensément sympathique, il a un bagage extraordinaire, c’est quelqu’un de spécial. [...] En tant que Québécois, on peut réellement être fiers que quelqu’un comme ça nous représente dans l’espace», conclut le journaliste.