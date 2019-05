[Witcher 3] Il y a une nouvelle figurine de Geralt dans le bain

Ah! c'qu'on est bien quand on est dans son bain. En tout cas, Geralt de la série de jeux The Witcher, est très bien dans le sien.

Une nouvelle figurine de Geralt dans son bain est disponible en prévente sur Amazon, après avoir été dévoilée par Dark Horse en 2018. Elle sera lancée officiellement le 29 mai 2019 et risque d'épuiser ses stocks très rapidement.

Figurine The Witcher 3, Geralt dans un bain, de Dark Horse

À noter que ce n'est pas la figurine Nendoroid, qui a un look un peu plus «cartoon» ou même Funko Pop.

Figurine Geralt Nendoroid

La figurine «Geralt dans son bain» est vendue à 72$ US pour le moment avec un rabais, mais le prix est listé à 79,99$ US. On ne sait pas si le rabais s’applique seulement sur la période de prévente.

La fameuse scène, The Witcher 3

La figurine mesure 13,97 cm x 8,89 x 20,32 cm.

Ça va être beau dans les bureaux de Pèse sur Start!