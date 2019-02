30 images du Lan ETS qui vous donneront le goût d’y aller

Le Lan ETS, l’un des événements préférés des gamers québécois depuis plus de 15 ans, avait lieu au Palais des congrès ce weekend.

Cette année, il y avait des tournois League of Legends, CS:GO, Overwatch, Rocket League, Super Smash Bros. Meelee, Super Smash Bros Ultimate, Starcraft II, Hearthstone, PUBG, Heroes of the Storm, Street Fighter V, Soulcalibur VI et R6 Siege.

Mais, il y avait aussi un peu de tout. Des artisans, des entreprises, des vêtements, du cosplay et plus. On a également vu beaucoup de gameurs jouer à Apex Legends, qui risque d’avoir une grande importance l’an prochain. En tout cas, on l’espère.

Rappelons que le Lan ETS avait lieu dans une salle bien plus petite à ces débuts. Maintenant, ce sont des milliers de gamers qui s'y retrouvent tous les ans.

Voici notre album photo de l’édition 2019 du Lan ETS!

On a (enfin!) rencontré les streameuses Twitch SireneFramboise, PeachQC et Piinkisammiii! Si vous avez reçu un pain choco-bananes, c'est de Sirène!

On a croisé la streameuse Aska_ix!

Un autre streameur, Hell_Frank!

Nutella? Probablement le meilleur gamertag qu'on a vu!



#Smash

Le sapin est de retour. Contentes de te retrouver cette année, sapin!

Un peu de Duck Hunt?

Faut dormir aussi!

Un p'tit massage?

On se voit l'an prochain!