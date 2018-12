YouTube: top 10 des vidéos gaming de 2018

2018 fut l’année «Fortnite», que vous soyez fan ou non. Le jeu a souvent fait les manchettes et sa popularité se manifeste maintenant dans les bilans de fin d’année.

Google a dévoilé ses listes des vidéos les plus populaires de 2018 et dans le monde du gaming, Fortnite domine. On retrouve aussi des bandes-annonces de jeu qui étaient très attendues, des parodies, et un Let’s Play avec la police!



Voici la liste mondiale YouTube du top 10 des vidéos gaming!



10. Fortnite Music Video - Boogie Bomb (Gucci Gang Parody)

9.When you shoot a John Wick once

8. Official Call of Duty®: Black Ops 4 Teaser

7. Fallout 76 – Official Teaser Trailer

6.First Look at Nintendo Labo

5.Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Pokémon: Let's Go, Eevee! Trailer

4. Police Try Playing Grand Theft Auto 5 Without Breaking Any Laws • Pro Play

3.*NEW* TRAP TUNNEL RACE Gamemode In Fortnite Battle Royale!

2.Fortnite with Ninja | Overtime 3 | Dude Perfect

1. 32 Kill Solo Squads!! Fortnite Battle Royale Gameplay - Ninja