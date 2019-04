Le livret d'instructions en français de Zelda II: The Adventure of Link était... particulier!

De nos jours, la plupart des jeux vidéo sont traduits avec précision, mais, dans un passé pas si lointain, cela n’était pas toujours le cas.

Le site web Legends of Localization, spécialisé dans l’analyse des traductions de jeux vidéo, s’est récemment penché sur une édition de Zelda II: The Adventure of Link, jadis vendue avec une traduction française complète... sous forme de livret!

How common was it for PAL/European console games to include text translation booklets like this? I find it fascinating pic.twitter.com/99mai6FGNM — Mato (@ClydeMandelin) 26 mars 2019

On y retrouve tous les dialogues de Zelda II, classés selon les différentes villes du jeu et accompagnés du texte en anglais, pour faciliter le repérage.

Même «I am error» y est!

Source: Legends of Localization

Analysées par le traducteur Clyde Mandelin, auteur de la page, et ses amis francophones, les traductions sont pour la plupart correctes, hormis quelques lettres majuscules mal placées et une poignée de phrases au sens légèrement altéré.

Par exemple, «Do you have the 7 magic containers?» devient «As-tu les 7 containers magiques?» (on parle de grosses poubelles?) et «I lost my mirror» se transforme en «Trouve mon miroir»...

Bref, rien de dramatique, mais tout de même intéressant! Tout comme le livret lui-même, dont il semble qu'il ait accompagné une version du jeu vendue en France et aux Pays-Bas.

Heureusement, les traductions sont aujourd’hui incorporées aux jeux... Imaginez, sinon, le cahier qui accompagnerait Red Dead Redemption 2!

Ce serait toute une lecture de chevet!

Pour ceux que ça intéresse, on peut trouver la traduction française de Zelda II: The Adventure of Link en images sur Legends of Localization.