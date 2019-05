Zoo de Saint-Édouard: l’avocat du propriétaire dépose une requête en Cour supérieure

L'avocat de Normand Trahan, propriétaire du Zoo de Saint-Édouard, a déposé une requête en Cour supérieure jeudi pour que son client puisse avoir accès à son établissement.

Il croit que les droits de son client ont été bafoués.

La résidence personnelle de M. Trahan a entièrement été fouillée mardi, de la cave au grenier.

Présentement, on lui refuse l'accès à son établissement et on ne lui permet pas non plus de voir ses animaux.

Me Michel Lebrun reproche à la SPCA de Montréal de ne pas vouloir montrer le contenu du mandat de perquisition émis à l'endroit de son client.

On refuse de présenter les motifs qui ont été évoqués afin de justifier l'émission de ce mandat.

La nature de ce qui est recherché sur le site, qui doit être mentionnée à l'intérieur du mandat, est aussi cachée à Normand Trahan, de même que la liste de ce qui doit être saisi et les méthodes prévues pour y parvenir.

Me Lebrun croit que la SPCA ne respecte pas la loi en agissant de la sorte.

«La SPCA agit comme agent de la paix dans ce dossier, et un agent de la paix doit présenter ces informations à la personne concernée, ce qui n'a pas été fait», a indiqué l'avocat.

Des discussions sont actuellement en cours entre Me Lebrun et la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Les deux parties pourraient en arriver à une entente dès vendredi après-midi, pouvant mener à l'ouverture du scellé sur le mandat, au moins partiellement.

Si aucune entente n'est possible, la requête devra être débattue devant le tribunal possiblement dès la semaine prochaine.